Investigan un posible caso autóctono de coronavirus en el país

Una mujer que es empleada de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina tiene síntomas compatibles con el coronavirus. El caso fue confirmado hoy por la Provincia de Buenos Aires como uno de los 7 pacientes de ese distrito que se encuentran en estudio. El caso toma relevancia porque es en esa clínica que estuvo internado el hasta ahora único caso confirmado de coronavirus del país. La mujer es empleada de limpieza del sanatorio.

Una versión indicaba que la mujer había limpiado la habitación del paciente que luego fue trasladado a la Clínica Agote. La paciente llegó en la noche del miércoles a atenderse a la clínica de Monte Grande, con síntomas febriles, y como informó que trabajaba en esa clínica se dio curso de inmediato al protocolo. Una muestra fue enviada al Instituto Malbrán, cuyo resultado estaría listo en la mañana del viernes.

En el caso de confirmarse, éste sería el primer contagio autóctono, es decir, dentro del país. El paciente considerado "0" se conoció esta semana en la Argentina: un hombre de 43 años que volvió de Milán el último domingo a la mañana y por la noche quedó internado en la Suizo. Luego fue trasladado a la clínica Agote y su estado era estable.

Otros casos en observación

Si bien el protocolo nacional no contempla Madrid dentro de los lugares de riesgo de contagio, desde el Sistema Integrado de Salud Pública y los infectólogos del Hospital de Tandil determinaron extremar las medidas de precaución porque en la ciudad de España ya hay más de cien casos confirmados.

El hombre de 30 años llegó por sus medios con síntomas respiratorios leves y se anticipó a las revisaciones justamente por el viaje. Enseguida le colocaron un barbijo, procedieron al control médico y a la internación hasta que la muestra sea evaluada.

Según informó Matias Tringler, vicepresidente del SISP, “por el momento permanecerá aislado en una habitación especial”. Además, contó que se extendió el pedido de cuarentena, que en realidad son 15 días, de retraimiento en domicilio para la familia conviviente del paciente.

Tal como detalló, la habitación en la que se encuentra el hombre está ubicada en la sala de Clínica Médica del nosocomio y cuenta con cartelería en la puerta para advertir sobre el tipo de aislamiento, que en este caso es llamado “por gota” y requiere de barbijo, guantes y un tratamiento especial con respecto al lavado de manos.

“Por ahora estará ahí porque dependerá del número de casos, aunque ya tenemos planificado qué hacer en caso de necesitar más habitaciones”, tranquilizó.

Turista alemán bajo estudio se fue del hospital

Markus, de 34 años, quien recorre la argentina con su novia desde hace dos semanas, decidió abandonar el Hospital SAMIC de Puerto Iguazú donde le estaban realizando las pruebas por sospechas de coronavirus cuando casi todos los estudios le habían dado negativo. Pero aún faltaba una contraprueba

Momentos de tensión se vivieron cuando el joven y su novia fueron interceptados en el acceso al hospital por dos policías, que muy nerviosos intentaban contactarse con sus superiores para pedir instrucciones. “No hay ninguna ley que me pueda retener aquí”, dijo en tono firmes y un perfecto castellano el turista aleman. “Tengo todos los test negativos. Acá, en el hospital, estoy con estrés, nadie me atiende. Es algo que no tiene sentido”, dijo en referencia a su internación preventiva" agregó.

“La doctora jefa me mostró en su celular que los resultados dieron negativo. Sí tengo dengue y por eso quiero ir a mi hospedaje a hacer reposo, descansar”, agregó el turista. Markus ya se había contactado con la Embajada de Alemania​ en Argentina y desde allí le dijeron que no había ninguna ley o disposición por la cual pudieran retenerlo.

“Llegué desde Londres hace diez días y hace dos que estoy en Puerto Iguazú. Fui al médico porque estaba con fiebre, pero la doctora inventó que también tenía tos y por eso me trajeron al hospital para hacer el estudio del coronavirus”, explicó.

La tensión cedió cuando intervino la directora del Hospital Samic, Raquel Matkoski, quien dijo que “el primer resultado que se obtuvo en el laboratorio de Misiones fue negativo para coronavirus e influenza. El paciente sigue estable, colaborador, lúcido y es por eso que lo dejamos ir a su alojamiento. Vamos a seguir en contacto telefónico hasta que llegue la confirmación desde Buenos Aires". Matkoski le pidió a los policías que llevaran al turista y su novia hasta su lugar de alojamiento para evitar que caminara bajo el intenso sol.

El protocolo se había disparado el martes a la tarde desde una clínica privada de la Ciudad de las Cataratas, cuando los médicos notificaron el ingreso de un turista alemán con fiebre y tos. La primera evaluación permitió establecer que existía un nexo epidemiológico, ya que provenía de Europa​ y por eso se decidió realizar los estudios específicos para covid-19. El muchacho fue aislado en una habitación y se le tomaron diversas muestras. En primer lugar se estableció que contrajo el virus del dengue, del serotipo DEN 1, y luego que no tenia coronavirus.

La directora del Hospital SAMIC dijo que la sintomatología referida por el paciente corresponde a la clínica del dengue. Y explicó que una vez disparado el protocolo por coronavirus, se debe completar el circuito de estudios, que incluye una contraprueba del Instituto Malbrán, cuyo resultado se conocería recién hoy.