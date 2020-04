Rasguñaba las paredes: detuvieron a policía por salir en cuarentena a "encontrarse" con su pareja

En Maipú, provincia de Mendoza, se produjo una particular situación. Una pareja violó el aislamiento obligatorio y se dispuso a tener relaciones sexuales dentro de un Chevrolet Corsa. Sin embargo, este dato no es el más llamativo de esta historia, si no que lo más inesperado de este hecho, es que uno de los implicados es un policía.

Esto fue descubierto por unos efectivos policiales que se encontraban haciendo sus recorridas de rutina, en busca de personas que hayan violado la cuarentena. Una vez que llegaron a las inmediaciones de Calle Roca y Castro Barros, las autoridades notaron que había un vehículo estacionado en la vía pública, en el que habían dos personas a bordo. Cuando los agentes se acercaron para detenerlos, se percataron de que los implicados se encontraban completamente desnudos y teniendo relaciones sexuales.

Una vez que fueron abordados por los oficiales, la pareja comenzó a vestirse y el hombre en cuestión, tratando de salvarse de ser detenido, manifestó que el también era policía. Sin embargo, esto no fue de utilidad ya que ambos fueron aprehendidos igualmente.

Noticias Relacionadas Quebró en llanto: un padre desconsolado por la desaparición de su hija

Sumado a esto, minutos después de la detención, se descubrió que el policía implicado, llamado Gabriel Feris Funes, estaba con parte de enfermo por un accidente que había sufrido en su trabajo una semana atrás. Este hecho agrabó su situación ya que no sólo rompió con el aislamiento, si no que no estaba cumpliendo con el reposo que le indicó la ART.

Finalmente. tanto Feris como su novia fueron imputados por violar la cuarentena, pero además se sumará una causo contravencional, por realizar actos sexuales en la vía pública. Una vez que conoció la situación, la Inspección General de Seguridad, que es el organismo que controla las acciones que realizan los policías, decidió suspenderlo provisoriamente y quitarle la mitad de su sueldo. Se evalúa si recibirá alguna sanción severa.