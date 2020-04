Alberto Fernández: “Prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos”

El Presidente sostuvo que prefiere “tener un 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos” por la pandemia en el país. “De la muerte no se vuelve, pero de la economía se vuelve”, insistió el jefe de Estado en una entrevista que brindó a Jorge Fontevecchia en Net TV.

El mandatario tambíen hizo referencia de manera crítica a aquellos que plantean “el dilema entre la economía y la salud” afirmando que desde Nación, están trabajando y pensando en todas las variables de esta situación: “Todo eso yo lo sigo atendiendo siempre, no lo desatendí nunca. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y, por lo tanto, no puedo hacerme el distraído frente a eso”. Exclamó

Con respecto a la situación económica, el mandatario volvió a hacer hincapie en el trabajo que vienen realizando para evitar agravar la situación económica: “Espero hacer todo para que crezca la economía, pero sé que se está estancando. Tratamos de evitar que nadie vaya a la quiebra, que a la clase media no se la devore la crisis y que las clases más pobres se sostengan. Estoy previendo todo eso”, aseveró.

En este mismo contexto, el líder del Frente de Todos fue realista sobre esta situación: “Pensar que puedo combatir el coronavirus generando una cuarentena que va a durar un mes y medio, por lo menos, y pensar que esto no va tener consecuencias económicas es imposible, porque, desafortunadamente, las va a tener”.