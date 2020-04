En Ciudad de Buenos Aires será obligatorio el uso de barbijo: ¿y en San Juan?

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus colaboradores se reunieron por video conferencia anoche para definir detalles y alcances de varias medidas, entre ellas, el uso obligatorio de barbijos en ciertos ámbitos, como locales comerciales, dependencias de atención al público y medios de transporte público. Según voceros de la Ciudad, los funcionarios analizaron el texto definitivo de la resolución, donde se ordena el uso de máscaras caseras a partir de las 0 horas 15 de abril.

¿Qué pasa en San Juan? La premisa de Nación es aconsejar que se haga uso del barbijo en lugares donde hay circulación del virus, por lo tanto no sugiere que se use en nuestra provincia. Al no tener circulación del virus, considerando que por ahora solo se registraron dos casos importados, no habría contacto con pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Es decir, con cumplimiento de la cuarentena, no habría quién esté distribuyendo el virus.

Volviendo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además se prohíbe la comercialización de "barbijos N°95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio", detalla el documento. Este lunes amanecerán todas las estatuas y monumentos con un tapaboca.

"Toda medida que podamos tomar para evitar la propagación del virus la vamos a tomar. Dos de cada tres personas que tiene coronavirus no presenta síntomas, pero igual contagia. Para evitarlo, todos tenemos que actuar como si tuviésemos el virus, usando tapabocas cuando salimos de casa", dijo Larreta. Días atrás, varios especialistas pusieron en duda la efectividad del barbijo para prevenir la enfermedad.

"La indicación de usar barbijo es solo para las personas que están atendiendo o cerca de casos sospechosos. Estos sirven para evitar que una persona con coronavirus elimine la saliva que pueda estar infectada, pero no para frenar la entrada del virus, porque este también puede ingresar por los ojos o por tocar la superficie donde alguien haya estornudado. Dan una sensación de falsa seguridad, por eso no son recomendables para que la población general los utilice al circular por la calle", explicaba Omar Sued, médico de la Sociedad Argentina de Infectología.

Por su parte, David Powell, médico y asesor de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), señaló: "Hay muy pocas evidencias de los beneficios que puedan aportar en situaciones de contacto casual. Los barbijos son útiles para las personas que ya están enfermas, así protegen al resto".

"Es importante erradicar la versión de que los barbijos previenen el contagio de la enfermedad en el caso de la gente común. Si se trata de un caso aislado y el virus no está circulando libremente en la comunidad, no es necesario su uso, a menos que haya indicación médica. En el caso de que aparezcan los síntomas, lo ideal es consultar a un médico", sostuvo Pablo Bonvehi, jefe de Infectología del Cemic.

En línea con las prevenciones, Laura Barman, médica infectóloga del Hospital Italiano explicó: "Para evitar el contagio, lo fundamental es lavarse las manos, frenar la tos con el pliegue del codo o con un pañuelo y limpiar la superficie de los lugares. Hay especulación y falta de información con respecto al tema del contagio. Quienes realmente lo necesitan no lo consiguen o se ven condenados a pagar un precio injusto".