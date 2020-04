Desde el Gobierno, estudian cómo será el regreso a clases tras la cuarentena

Este martes, el ministro de educación de la Nación ,Nicolás Trotta, dialogó en el programa Ahora Dicen, que se emite por Futurock FM. Al ser consultado sobre el comienzo de las clases, la respuesta del ministro siempre es la misma: “No tenemos certezas, nosotros ni ningún país del mundo; inclusive los que viven la pandemia con antelación a la Argentina. Ellos tampoco saben cuándo se reanudarán reanudarse las clases”.

Además aseguró que una de las opciones que empezó a barajarse es que el regreso a las aulas se produzca luego de las vacaciones de junio, pero tampoco hay elementos para afirmarlo: “Es una alternativa, pero no sabemos. No es una decisión educativa sino epidemiológica, sanitaria. Hay que transitar el invierno, ver cómo nos afecta, el nivel de contagio...". Lo que tiene claro Trotta es que la reanudación de las clases ,de modo presencial, “no es algo que vaya a ocurrir en las próximas semanas”. Eso recién sucederá cuando haya mayores garantías para la salud: "Apenas nos recomienden que no va a haber ningún riesgo para los estudiantes, las familias y los docentes, vamos a volver a las aulas físicamente”.

Otra de las preguntas que aún no tienen respuestas es de qué manera se producirá ese regreso a las aulas. La pandemia obligó a implementar modificaciones y restricciones en el modo de vincularse que deberán mantenerse en el tiempo, incluso después de la cuarentena. Será el próximo desafío que habrá que afrontar a mediano plazo. “La vuelta se vincula a la realidad de la infraestructura que tenemos. Es imposible imaginar que podemos tener un esquema de distanciamiento o la posibilidad de establecer más de un turno", admitió Trotta. “Nosotros debemos tomar las decisiones epidemiológicas para evitar cualquier tipo de contagio, por eso hay que buscar el momento exacto”, indicó en la misma entrevista radial.

Luego, el ministro de Educación contó que hoy “se está trabajando en cómo va a ser ese día después en término pedagógicos: cómo acreditamos saberes, de qué manera tenemos que intensificar procesos sin recortar contenidos... Cómo ponemos el foco en los que están terminando un nivel". En el mismo sentido, Trotta destacó el caso de los alumnos que están por terminar el secundario: “Probablemente necesiten una instancia en el primer cuatrimestre del año próximo para lograr el cierre de todos los saberes para poder proyectarse a la educación superior, sea terciaria o universitaria”.

Al ser consultado sobre si puede haber un nuevo trimestre educativo en medio o después de las vacaciones de verano, el funcionario explicó que todo eso está bajo análisis: “Hay que construir mucho consenso con las provincias, con las referencias del campo académico-educativo y con las organizaciones sindicales". Luego agregó:"Los saberes que no logremos garantizar en el 2020, tenemos el 2021 y el 2022 para pensar los núcleos de aprendizaje. Sí tenemos que abordar con un módulo específico el caso de los estudiantes que están terminando un ciclo".

Universidades

Además el ministro de educación se refirió a los dichos que tienen algunos alumnos universitarios que dicen que con esta modalidad no se van a recibir, el ministro fue consultado si están rearmando el plan de universidades: “Cada universidad, cada facultad según la carrera está pudiendo desplegar un esquema de virtualidad. Sabemos que no todas las materias tienen la capacidad de ir a un esquema virtual, hay muchas que tienen una dimensión de la práctica efectiva que no se puede hacer a la distancia”.

Luego Trotta agregó: “Hay otras carreras o facultades vinculadas a las ciencias de la salud que es mucho más complejo hoy cursar. Dado que hoy el personal docente está abocado en la pandemia”. Y concluyó sobre el esquema que implementaron algunas facultades: “Muchas universidades han comenzado en el día de ayer todo un esquema de virtualización que obviamente es un enorme desafío pero no es que no se van a poder recibir los chicos, puede haber algunos retrasos en algunas materias en particular pero gran parte de sistema universitario ha empezado a transitar un esquema de virtualización en el proceso de aprendizaje y enseñanza”.