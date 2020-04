En medio de la pandemia, Jujuy declaró la emergencia sanitaria por dengue

Este viernes, el gobierno de Jujuy declaró la emergencia sanitaria por dengue ante la confirmación de 1096 casos, concentrados en localidades del este y sur provincial, que ubican a la provincia con cerca del 8% del total de los que se contabilizan en el país. Así lo anunció el titular de la cartera de Salud provincial, Gustavo Bouhid, quien además se refirió a la continuidad de trabajos de descacharrado en las zonas más afectadas y advirtió sobre la aplicación de penalidades para el caso de vecinos que no permitan controles en sus domicilios.



Bouhid dijo al hacer el anuncio: “Hemos declarado la emergencia sanitaria en dengue, fundamentalmente en las regiones del Ramal y Valles -al este y sur provincial-, y en la región del Centro”. Luego agregó "Son 1.096 los casos de dengue en Jujuy".

Noticias Relacionadas Una de muzza y otra de virus: delivery de pizza tiene coronavirus y 72 familias debieron aislarse

Además puso énfasis en el trabajo que se realiza desde el ministerio de Salud y cada municipio para combatir la enfermedad, aunque dijo que la sociedad tiene que hacer una parte del mismo y es lo que falta. Luego el ministro expresó: “Le pedimos que colaboren porque son muchos los casos de dengue y es una problemática que complica al sistema de Salud en medio de la pandemia de coronavirus. Solamente no tiene que haber agua estancada y larvas de mosquito en la casa, eso se hace descacharrando”.

Declaramos la emergencia sanitaria en #Dengue. Los vecinos que no permitan el ingreso de las autoridades sanitarias a sus viviendas para el descacharrado correspondiente, serán multados con 6 meses a 2 años de prisión por poner en riesgo su vida y la de toda la población. pic.twitter.com/z1fVe4k67J — Gustavo Bacha Bouhid (@BouhidBacha) April 17, 2020



Con la declaración de la emergencia sanitaria, se tendrá “un instrumento legal contra el vecino que no permita el acceso de autoridades para hacer el descacharrado, lo cual incluye no sólo penalidades municipales sino también la denuncia penal y la probabilidad de ir a prisión entre seis meses y dos años”. Para generar conciencia, también comentó que la situación por dengue está complicada en varios países de Latinoamérica y que en el caso de Argentina “supera los 14.000 casos, de los cuales casi 1.100 son jujeños”.



En cuanto a las localidades más complicadas, el funcionario mencionó donde se dio el primer brote localizado, el cual “pudo ser controlado”; a San Pedro de Jujuy, en la que “se redoblaron esfuerzos”; a Monterrico y Perico, que según anunció visitará durante esta jornada para acordar nuevas medidas. “Es importante que no bajemos la alerta, porque nos concentramos en el coranavirus y en realidad el dengue nos sigue creciendo y también puede matar”, concluyó Bouhid al marcar que de todas maneras la provincia solo tiene casos con serotipos Den1 y Den4, que son los “menos agresivos”.