Para evitar el contagio: Nación recomienda tener sexo virtual

Dentro del reporte diario realizado por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, luego de que el subsecretario de Emergencias Sanitarias, Alejandro Costa, y la médica Carla Vizzotti expusieran las cifras actualizadas que ha provocado el coronaviurs en nuestro país, el médico infectólogo José Barletta tomó la palabra y le brindó a todos los argentinos, una serie de recomendaciones acerca del sexo seguro durante la cuarentena.

Barletta expresó que como todos sabemos, el coronavirus se trasmite por las gotas que producimos, por ejemplo, cuando estornudamos o tosemos, por lo que, si bien no hay información que confirme esto, es muy probable que el virus pueda transmitirse mediante el sexo oral o anal.

El infectólogo mencionó que, para evitar el contagio del virus COVID-19, una buena alternativa es el sexo virtual. Se mencionó que, con la tecnología que poseemos hoy en día, una opción es viable es tener sexo mediante una videollamada o lo que se conoce como "Sexting", que consiste en el envío de mensajes sexuales o eróticos.

El médico recordó que la medida más efectiva para prevenir el contagio de coronavirus, es el distanciamiento social y que esta medida también abarca las relaciones sexuales con personas con las que no convivimos. El profesional contó que si bien existen muchas aplicaciones que nos permiten conocer a nuevas personas, en estos tiempos no se debe producir ningún tipo de encuentro con una persona que no esté realizando el aislamiento con nosotros.

En relación a este tema, el infectólogo remarcó que no sólo hay que tratar de evitar tener sexo con estas personas, si no que se debe evitar tener relaciones sexuales con cualquier persona que tenga fiebre o que padezca síntomas respiratorios, incluso si se trata de nuestra pareja estable.