Otra vez un geriátrico golpeado por el coronavirus: un muerto y ocho infectados

Este miércoles, familiares de adultos mayores de un geriátrico del barrio porteño de Parque Avellaneda se congregaron durante el mediodía frente al establecimiento para reclamar a las autoridades del PAMI y del Gobierno porteño que se realicen testeos a las 46 personas que residen allí, tras confirmarse una muerte por coronavirus y ocho contagios. Hay polémica en puerta, ya que se evacuaron 2 geriátricos en menos de 24 horas con 27 nuevos casos de COVID-19 y los familiares denuncian que no se estarían cumpliendo medidas de cuidado para los adultos mayores.

Mónica Roque, secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, antes de ingresar al geriátrico Hogar San Lucas, que tiene convenio con la obra social de jubilados y pensionados dijo a la prensa "Confirmamos una muerte y ocho personas contagiadas".

El pasado sábado un grupo de adultos mayores del geriátrico que se encontraban con síntomas de coronavirus fueron derivados a distintos hospitales porteños, donde uno falleció con un positivo confirmado, lo que produjo que familiares del resto de los internos reclamen saber cómo está la situación dentro del establecimiento, explicaron los familiares a Télam sin mayores precisiones.

Gustavo Peralta, hijo de una mujer que vive en el geriátrico dijo a Télam: "Nos dijeron que una persona estaba con fiebre el sábado a la tarde. El domingo nos enteramos que había siete casos positivos y un muerto. El lunes hubo un administrativo que pudo juntar a todas las familias y terminó pasando cuál era la situación". Luís, hijo de una residente fallecida en el geriátrico de Parque Avellaneda dijo ante las cámaras de Telefe: "Mi mamá compartía habitación con dos abuelos más. Mi mamá falleció el día lunes, no la pude despedir, me habían avisado el día jueves que la trasladaron a un sanatorio porque tenía fibre".

"Me confirmaron que tenía COVID-19 el mismo día que falleció, este lunes. Mi mamá estaba en silla de ruedas, ella no salía a ningún lado. Yo desde el lunes empecé a llamar a las autoridades y los medios desde el mismo lunes, nadie me pasó bola", amplió el hijo de la mujer fallecida por coronavirus.

Por otro lado, Roque sostuvo en diálogo con la prensa que "hoy es un lugar seguro. El PAMI desinfectó el lugar" y agregó que los adultos mayores "están aislados". Yanina Miragaya, coordinadora de epidemiología del PAMI, aseveró que PAMI "le pidió a Ciudad que haga el testeo" y aseguró que las pruebas "se van a hacer".

Un comunicado del Hogar San Lucas enviado a los familiares de quienes viven allí en las últimas horas, indicó que "son siete los casos de Covid-19 positivos y tres pendientes de resultado; una persona fallecida y el resto alojados con normalidad". En el texto que se envió a los familiares explica: "Creeríamos que el caso 0 fue originado por un auxiliar de enfermería quien ocultó los síntomas de aquella enfermedad al ingerir paracetamol unos cinco días antes de faltar a su trabajo, para lo cual presentó certificado médico con fecha 16 de abril de 2020".