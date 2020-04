No aguantaban más: Pareja fue al campito y los atrapó la policía

Mientras el Ministerio de Salud de la Nación recomienda las relaciones virtuales para las parejas que no conviven, un hombre y una mujer decidieron no hacer caso a las instrucciones y se encontraron en una zona deshabitada del dique de Termas de Río Hondo porque hacía mas de 30 días que no se veían.

Cuando iban saliendo creyendo que sus planes iban a terminar de la mejor manera se encontraron con la policía que los detuvo por violar la cuarentena.

Según fuentes policiales ninguno tenía permiso para circular ni pudo justificar qué hacía en el lugar por lo que fueron trasladados a dependencias policiales.

Según publica el Diario el Litoral fueron demorados a disposición de la justicia y se secuestró el auto en el que se movilizaban.

Fuente Crónica