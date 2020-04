Salidas sanitarias: Nación aclaró qué se puede hacer y qué no

Este día lunes 27 de abril, alrededor de las 9:00, se realizó un nuevo reporte diario, llevado a cabo por autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, en el que se presentan las cifras que ha provocado el coronavirus en nuestro país. En esta ocasión, se aclaró la finalidad que tienen las salidas de esparcimiento mencionadas por Alberto Fernández.

Primeramente, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, mencionó que en la República Argentina se han confirmado 3.892 casos de esta enfermedad, de los cuales 112 se sumaron el pasado domingo 26 de abril. De este total de casos confirmados, han fallecido 192 personas, lo cual genera una tasa de letalidad del 4,9%.

Además, en esta conferencia se mencionó a San Juan, destacando que en nuestra provincia sólo hubieron casos importados y que hace dos semanas que no se confirma un nuevo contagio. Se informó que hasta el momento, Formosa y Catamarca continúan siendo las únicas jurisdicciones en donde nunca se confirmó un caso de coronavirus.

Posteriormente, la médica Carla Vizzotti tomó la palabra y aclaró varios aspectos sobre las salidas sanitarias anunciadas por el presidente de la República Argentina. La autoridad menciona que estas salidas no tienen un fin recreativo, sino que se realizan con una visión sanitaria.

No se debe salir a correr, a andar en bicicleta ni realizar alguna otra actividad que no esté permitida. Estas salidas son en un radio de 500 metros desde nuestro propio domicilio, no puede durar más de una hora, se debe usar tapaboca y no se debe utilizar el transporte público.

Vale aclarar que en el caso de San Juan, las autoridades aún no han decidido si adherir a esta medida o no. Lo que sí anunció el Gobierno de la provincia es que, continúa restringida la circulación de los adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con patologías crónicas y menores a 18 años, ya que poseen un mayor riesgo de contagio. Se informó que a lo largo de esta semana, se establecerá el protocolo de prevención para estas salidas de esparcimiento.