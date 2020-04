¿Predijo su muerte?: el escalofriante posteo de la mochilera antes de ser asesinada

View this post on Instagram

Motivada por la emociu00f3n que me hizo encontrarlos, quise hacerles un obsequio. No tenu00eda mucho. Su00f3lo unas pulseritas de tela que habu00eda comprado en otavalo para revender. Contenta les di todas las que me pidieron a las mujeres waoranis. Una de ellas, enseguida abriu00f3 su bolsito y me obsequio una pulsera tambiu00e9n, puramente de fibra, tejida con sus propias manos, enteramente de fibra. Estaba tan deseosa de conservar aquel regalo tan especial, que en lugar de disfrutarlo, a los pocos du00edas lo guarde en una cajita de metal para que no se me arruine. Pero tiempo despuu00e9s, cuando lo abru00ed, la pulsera se habu00eda desintegrado. Esta foto es el u00fanico que queda de ella. Lejos de apenarme, comprendu00ed el mensaje que sentu00ed que aquella hermana me habu00eda dado. Nada es imperecedero, todo cambia, todo se mueve, todo viene y se va. La pulsera volvu00eda al aire, y a la tierra de la que habu00eda venido, y yo a recordar que debo disfrutar hoy todo lo que tengo, y todo lo que soy, porque mau00f1ana puede ser muy tarde. #waoranis #pueblosoriginarios #viajar #ecuador #amazonia