Tras el viernes caótico en los bancos: “Estoy preocupado, enojado y molesto”

El presidente Alberto Fernández declaró este sábado que “tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena, pero es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona” y afirmó que “salir de ella tiene que ser una cosa muy cuidada”.

Noticias Relacionadas No aprenden más: en un día detuvieron a más de 200 personas por no respetar la cuarentena

“Si salimos como si nada hubiera pasado, y nos llega una persona de España, nos puede hacer un estrago. Hay casos que tendrán que seguir en cuarentena. Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio, la administración pública seguirá con trabajo a distancia, y seguirán los mayores adultos”, dijo el mandatario a radio Mitre.

El mandatario también se refirió a lo ocurrido ayer en las puertas de los bancos en todo el país, donde se formaron largas filas de jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales. “Estoy preocupado, enojado y molesto”, dijo y afirmó que “no debemos relajarnos” ya que “nos está yendo muy bien y estamos logrando bajar la velocidad de la infección” por coronavirus.

“Cuando vi lo que había pasado ayer, dije ‘pucha’, todo este esfuerzo lo ponemos en peligro”, afirmó y admitió que “hoy volveremos un poquito al orden”. Asimismo, el mandatario reconoció que hay que buscar el modo de que los bancos estén abiertos para que poco a poco volver a la normalidad. Igualmente, Fernandez advirtió que “los infectólogos nos dicen que el momento más difícil va a ser a mediados de Mayo”.

Finalmente el presidente se expresó sobre sobre la reducción de sueldo que anunció la corte y dijo que no piensa alguna reducción para los políticos: "Me parece un acto muy demagógico lo de los sueldos de los políticos". Luego agregó "no tengo a nadie que esté robando la plata, no tengo ningún ñoqui"