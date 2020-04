Una pareja celebraba su aniversario, hasta que el hombre apuñaló a su mujer

Un lamentable hecho se vivió el pasa viernes 3 de marzo en Maipú, provincia de Mendoza. Lo que sucedió fue que una pareja se encontraba dentro de su vivienda, ubicada en la calle Remedios de Escalada al 2100, celebrando su aniversario. De un momento a otro, la celebración se convirtió en tragedia.

Cerca de la medianoche, el hombre de la pareja, de apellido Romero, comenzó a golpear a su mujer con un martillo, para posteriormente proceder a apuñalarla con un cuchillo, en múltiples oportunidades. Toda esta sangrienta escena se dió frente a los hijos de esta pareja.

Luego de perpetrar este feroz ataque, el hombre procedió a huir del lugar. Horas más tarde, el violento regresó a su domicilio, donde finalmente fue atrapado por la policía. Por el lado de la víctima, la mujer fue internada en el Hospital Paroissien, donde los profesionales constataron que sufrió una grave herida en su cráneo.

Lamentablemente los casos de violencia de género no sólo no se detienen, si no que en estos tiempos de cuarentena obligatoria, han aumentado de forma alarmante, debido a que las víctimas están encerradas con el enemigo. Aprovechamos esta nota, para recordarle a todas las mujeres que estén sufriendo una situación de violencia, o a algún familiar o vecino que conozcan una situación de este tipo, poner en conocimiento a las autoridades sobre esto, llamando al 911 o al 144 este hecho al 144.