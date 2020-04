Alberto Fernández: "Voy a estar tranquilo si pudimos salvar todas las vidas"

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández reiteró que a partir del día lunes seguirá la cuarentena, ya que desde el Gobierno Nacional "evalúan algunas cosas para ver si pueden hacerse, sobre todo en el interior", en referencia a la posible flexibilización de la medida. Además recordó una vez más la prioridad de preservar la salud por sobre la economía y pidió: "No me corran la economía, yo voy a estar tranquilo si pudimos salvar todas las vidas que podíamos salvar. Para recuperar la economía siempre hay tiempo"

Por otro lado, el mandatario dijo que "en la Capital y GBA hay que preparase para seguir, estamos muy lejos de la meta. Como sociedad estamos haciendo las cosas bien. Los gobernadores están todos codo a codo peleando a la par de uno, con un compromiso enorme de todos y cada uno, lo mismo todos los Intendentes, acá, en el GBA, como con Rodríguez Larreta en la Ciudad, Jorge Macri, Grindetti, Valenzuela, Posse, Montenegro, todo están codo a codo trabajando para sacar esto adelante, esta es la mejor Argentina", dijo Fernández en diálogo con el canal C5N.

"Ahora, tenemos la misma percepción que tiene uno cuando está engripado, viene un médico y nos da un antibiótico, y al rato nos empezamos a sentir bien, entonces salimos y volvemos con la recaída, que suele ser peor que la primera enfermedad. Estamos en ese punto. Parece que nos sentimos bien, pero no estamos curados", agregó.

Por otro lado, consultado sobre la polémica compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, Alberto Fernández dijo que "si un corrupto se infiltra lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno".Luego agregó: "Eso que pasó no puede pasar nunca más. Si lo hicieron adrede siendo parte de una maniobra de corrupción, soy implacable, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política, en la política se sirve a la gente, no se hace plata, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política"

Alberto Fernández elogió a los investigaodores del Instituto Malbrán

El presidente llamó a C5N para felicitar nuevamente Flavio Vergara, uno de los técnicos de virología del Malbrán, quién dio detalles sobre las 3 cepas diferentes del COVID-19 que circulan por el país. Alberto Fernández dijo: "En el Malbrán hay genios. Los argentinos tenemos que pensar en muchas cosas, yo quede muy impresionado con el Malbrán por muchos motivos, en especial por su historia. El Malbrán es un instituto que nació por otra epidemia, sino me equivoco fue la de la histeria. Es un Instituto tiene investigadores de primer nivel. Allí hay genios”

Respecto a los trabajadores del Malbrán, declaró: “Uno habla con ellos y advierte una calidad intelectual superior. Están viendo lo que nosotros no vemos. Están trabajando todos los días haciendo muestreos para quienes se infectan. Fueron capaces de descubrir genéticamente las 3 cepas que están circulando en nuestro país. Son 3 cepas diferentes, es decir el virus va mutando de diferentes formas” Finalmente agregó: "Lo hacen desde el Estado gratuitamente, porque Argentina y México son los únicos países que no cobran los test de coronavirus. Son genios que trabajan por muy poca plata, lo hacen por la vocación”

Reunión con Cristina

Fernández contó también que se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Ayer estuve con Cristina por primera vez porque terminó su cuarentena. Nos saludamos a la distancia porque no podemos tener contacto. Hacía como un mes que no la veía. Hablamos de todo. De cómo estaban las cosas y su mirada de las cosas por su gran experiencia. Nuestra preocupación por los precios para que los vivos no se abusen del pueblo. Estuvimos como dos horas".