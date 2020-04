Atención: Nación pide reservar los barbijos para enfermos y personal médico

En la mañana de este día miércoles 8 de abril, se realizó el reporte diario de Nación en relación al coronavirus en nuestro país. En esta conferencia además de actualizar la cifra de fallecidos, infectados y recuperados, la médica Carla Vizzotti mencionó un punto muy importante para que los argentinos tengan en cuenta en esta cuarentena.

Vizzotti pidió que los barbijos quirúrgicos continúen reservándose para aquellas personas que se encuentran enfermas y para todos los integrantes del personal médico. Esto se debe a que dichos insumos tienen una alta demanda a nivel mundial, por lo que se vuelve una tarea difícil conseguirlos.

Además, la médica le brindó una serie de recomendaciones y puntos a tener en cuenta a aquellas personas que tengan la intención de fabricar barbijos caseros para usarlo regularmente. Vizotti mencionó que estos elementos deben tener varias capas de tela, deben ajustarse a la cara de quien lo utilice, debe poder lavarse para ser reutilizado y, finalmente, debe ser algo de uso personal.

Luego, la autoridad aclaró que la finalidad de estos insumos es no trasmitir el virus si es que estamos contagiados y no tenemos sintomas, por lo que no utiliza para protegemos a nosotros mismos, sino para proteger a los demás. Para finalizar, Vizzotti comunicó que por más que uno utilice un barbijo, no debe dejar de cumplir con las demás recomendaciones de salud.