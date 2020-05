Prevén que "después de las vacaciones de invierno tengamos un regreso escalonado a clases"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, pronosticó que los chicos podrán retomar las clases de manera escalonada después del receso invernal siempre y cuando no se produzca un pico de contagios por coronavirus tras la habilitación de varias actividades industriales y comerciales. "Nuestro escenario es que después de las vacaciones de invierno tengamos un regreso escalonado a clases si epidemiológicamente es posible", afirmó el Ministro.

Para no generar falsas expectativas, en todo momento se preocupó por aclarar que "se trata de un escenario que aún no está confirmado porque tenemos incertidumbre de qué sucederá tras la apertura de la economía". Insistió en que la vuelta al colegio no depende de su Ministerio sino de la aprobación del comité de expertos que asesoran al Presidente.

"Si hay picos de contagios, habrá que volver para atrás y suspender las clases", enfatizó Trotta mientras que todo su foco de atención está puesto en lo que sucede en Alemania, Dinamarca, Austria y España. "En Madrid, por ejemplo, el 50% de los alumnos ya volvieron a las aulas", ejemplificó. En todos los casos se hizo alternando días de concurrencia, con grupos reducidos en las aulas y 1,5 metros o más de distanciamiento entre los alumnos.

"En Europa tampoco tienen la certeza de que sea un regreso definitivo porque lo que debe primar es la salud", dijo el ministro. En nuestro país, las clases presenciales están suspendidas hace ya más de 50 días, desde el 16 de marzo, y la versión más fuerte es que no retornarían hasta, al menos, agosto.