Ni fumar se puede: se detuvo en un semáforo y le robaron el cigarrillo

Poder conseguir un cigarrillo se ha vuelto una tarea prácticamente imposible de cumplir. durante este periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, por el que está atravesando la República Argentina. Debido a esta cuarentena obligatoria, las tabacaleras dejaron de funcionar, por lo que no pudieron abastecer a las tiendas del país.

Debido a esto, quienes son adictos al tabaco, en ocasiones llegan a hacer cosas impensadas para poder conseguir un cigarro. Esto quedó demostrado en la provincia de Corrientes, con un particular hecho. En esta jurisdicción, un hombre se encontraba manejando su vehículo, cuando debió detenerse por un semáforo.

El conductor, aprovechó este momento para encender un cigarrillo para fumárselo, sin embargo no pudo cumplir con este deseo. Lo que sucedió fue que otra persona que pasaba el lugar, aprovechó un momento de distracción del fumador y aprovechó para robarle el "pucho" que acababa de encender.

Posteriormente, la víctima de este robo decidió contar su experiencia en un medio local, llamado Radio Dos. En esta comunicación el hombre contó que el hecho se produjo en el barrio San Gerónimo. “Era como si me robaron un celular. No fumo más, directamente, Mirá si me pegan una puñalada un dia de estos”, expresó el hombre.