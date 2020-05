Confirmado ¿Hasta cuándo estarán 'secas' las Cataratas del Iguazú?

Semanas atrás se viralizaron en las redes algunas imágenes que mostraban el estado actual en el que se encuentran las Cataratas del Iguazú. Estas fotografías preocuparon a una gran cantidad de usuarios, debido a la poca cantidad de agua que se podía apreciar en este paisaje natural.

Para aclarar esta situación, el intendente del Parque Nacional, Sergio Acosta, decidió expresarse acerca de este tema. La autoridad menciona que “en lo que queda de mayo estaríamos en las mismas condiciones y recién en junio lloverá en las nacientes del río Iguazú”.

El funcionario mencionó que esta sequía no se debe a las represas construidas en el territorio brasileño, sino que directamente se debe a que "no hay agua”, ya que no se han producido lluvias en este último tiempo. "Las represas administran la poca agua que hay. Las 6 represas que están en el Iguazú superior son hidroeléctricas y tienen que soltar agua para generar energía”, mencionó.

Posteriormente Acosta expresó que este fenómeno se conoce como "La Niña" y que ya afectó al Iguazú durante el pasado año 2019. Finalmente, el funcionario se mostró optimista y mencionó que según los pronósticos, las precipitaciones llegarían en los primeros días del próximo mes, sobre las nacientes del río Iguazú.