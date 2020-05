Qué dijo la profesora acusada de mandar el video íntimo a su alumno

El hecho trascendió a principios del mes de abril cuando se conoció que una docente le había enviado un video masturbándose a un alumno desde la cama de la habitación de su hija. Por el hecho fue acusada de grooming, que es una especie de abuso o acoso contra un menor a través de las redes sociales.

Noticias Relacionadas Atrapó a su esposa teniendo relaciones con su hijo de 16 años

La mujer dijo que todo fue producto de un hackeo de alguien que ingresó a su cuenta de correo electrónico donde tenía material pornográfico con su marido y así utilizaron eso para extorsionarla. Si ella no mandaba mas videos le iban a hacer echar de la escuela donde trabajaba diciendo que esos videos eran enviados a sus alumnos, según argumentó.

El caso trascendió el pasado 5 de abril cuando la información destacaba que una profesora de Geografia de 36 años del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, envió un video realizado mientras se masturbaba a un alumno de 14 años con quien habría mantenido una relación. Por el hecho la mujer fue demorada por la policía por orden del fiscal al haberse constatado que "tuvo contacto -entre octubre y noviembre del año pasado- con el menor a través de Instagram y Whatsapp”. A raíz de esto se le inició un sumario en el establecimiento y quedó con licencia indeterminada con peligro de perder el trabajo.

Noticias Relacionadas Cayó un profesor que proponía sexo a sus alumnos por Whatsapp

LA VERSIÓN DE LA DOCENTE

La mujer contó en el medio Aire Digital que : “Necesito que la gente sepa la verdadera historia del detrás. Todos me condenaron y yo antes no podía hablar”.

Destacó que el video en cuestión era para su marido ya que venían atravesando por una crisis y aprovechó que estaba en Mendoza con un grupo de alumnos para hacer ese registro “Fue grabado el día del profesor y fue para mi marido porque veníamos con unos problemas. Entonces mi idea fue sorprenderlo. Fue cuando él estaba de viaje con alumnos en Mendoza con una escuela de acá de Santa Fe. Cuando yo le empecé a decir ‘amor, tal cosa’, me dice ‘no vas a ser tan... de filmarte o mandarme una foto’. Entonces para no generar conflictos en la pareja no se lo paso”.

Contó que el video estuvo en la galería de su teléfono el Google Fotos y averiguando con su abogado descubrieron que hubo un cambio de su contraseña de gmail por lo que podrían haberla hackeado.

Respecto a la viralización del registro aseguró que "de mi celular yo no lo mando. Yo no lo envío. Está presentado en la fiscalía y consta en la causa. A través de tres peritos diferentes hicimos un software forense que se usa y que permite establecer, que por más que hayas borrado archivos o no, aparece todo. Hasta el día de hoy no pudimos recuperar el video”.

Cuestionó al fiscal diciendo que lo único que tiene es una testimonial de un menor para incriminarla "la única prueba que él tiene es la testimonial de un menor. No hubo Cámara Gessell, no hubo nada. Lo que dice el menor, la textual, es la textual que a mí me imputan”.

No hay un celular del menor para comprobar que ella le mandó el mensaje, destacó la docente. "no existe el celular del menor. Esa es la prueba principal. El celular del menor supuestamente se lo robaron. A mí me amenazaron el 26 de marzo y al menor se lo robaron el 22 de marzo de la casa. Si yo hubiera sido culpable como dijo la gente, que me culpó y condenó yo no hubiese entregado mi celular. Lo primero que hice fue entregar mi celular y me puse a disposición del fiscal y del Colegio”.

Mientras espera la resolución del caso la docente dijo que pensó en lo peor por el daño que le causó toda esta situación, incluso quitarse la vida. Además hasta cambió su aspecto físico para no ser reconocida.

Fuente Crónica