Tras habilitar el turismo, se registró un caso de COVID-19 en Jujuy

El Comité Operativo de Emergencias de Jujuy informó que la provincia activó el protocolo de prevención de coronavirus en el Paso de Jama, frontera con Chile, tras detectar los síntomas de la enfermedad en un conductor y su acompañante que integraban un contingente con argentinos repatriados de Perú. “Se activó el protocolo desde el momento en que llegaron a la frontera, donde fueron asistidos uno por uno y controlados desde el punto de vista sanitario”, dijo uno de los referentes del COE, Pablo Jure, en el informe oficial.

El control sanitario en el Complejo Fronterizo Paso de Jama detectó los síntomas de coronavirus en un conductor de 40 años, de nacionalidad peruana, con residencia en la provincia de Buenos Aires. “El hombre tenía 38.5 grados de temperatura y síntomas respiratorios además de un malestar general, lo mismo que su acompañante que también presentaba un cuadro febril”, dijo, por lo que fueron trasladados en una ambulancia a San Salvador de Jujuy y quedaron internados en un hospital.

Al hombre de 40 años se le realizó un hisopado que dio resultado positivo y “ahora se encuentra en una sala común y estable al igual que su compañero cuya diagnóstico PCR dio negativo». Ambos integraban un contingente de 45 vehículos que fue autorizado a ingresar al país tras un pedido de Cancillería al Gobierno de Jujuy en el marco de la repatriación de argentinos de todo el mundo, en este caso desde Perú. El contingente que ingresó a Jama fue «encapsulado» en todo el trayecto durante su paso por la provincia hasta la frontera con Salta.

El gobernador Gerardo Morales afirmó que «la aparición de este caso positivo no modifica en nada las condiciones para recuperar la normalidad en la provincia” pero que “reafirma la necesidad de que nos cuidemos”. Cabe recordar que, desde el viernes pasado, los jujeños tienen permitidas las salidas turísticas a las cuatro regiones de la provincia (Yungas, Valles, Quebrada y Puna), con el estricto cumplimiento de protocolos para movilizarse. “No tenemos circulación viral porque se trata caso típico importado que no se ha generado acá”, concluyó Morales.