Tras confirmar cinco casos, una provincia dio marcha atrás con la flexibilización

Luego de que se confirmara un quinto caso positivo de coronavirus en la provincia de Chubut, se trata de un taxista oriundo de la ciudad de Trelew, el gobierno de esta jurisdicción ha decidido dar marcha atrás con algunas flexibilidades, para evitar un mayor número de contagios.

Se trata de retrotraer la certificación que permitía retomar algunas actividades. Esta medida afectará tanto a la ciudad de Trelew, que fue donde se constató este nuevo contagio, como así también a Rawson, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Gaiman y 28 de julio. Esto duraría hasta el próximo martes 2 de junio inclusive.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, mencionó que esta marcha atrás abarca "la suspensión de actividades de esparcimiento, deportivas, centros comerciales, ferias, hoteles y reuniones familiares. Esta medida es hasta el 2 de junio inclusive".

Finalmente, el mandatario explicó porque se decidió extender esta determinación hasta principios del próximo mes: "Preferimos hasta esa fecha mientras trabajan los equipos de investigación epidemiológica para no perjudicar más a los sectores económicos porque sabemos que se trata de una medida dolorosa pero necesaria y, tal como lo anuncié en su momento, no me temblará el pulso para tomarla".