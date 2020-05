Citando a Spinetta, Alberto Fernández le envió un mensaje a niños y adolescentes

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, le envió el pasado domingo 3 de mayo, un mensaje a todos los niños y adolescentes de nuestro país, motivándolos a que continúen cumpliendo adecuadamente este periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Mediante un video publicado en sus distintas redes sociales, el mandatario le habló a todos los jóvenes del país. Acompañado por una guitarra, el presidente interpretó un fragmento de la canción "Todas las Hojas son del Viento", creada por el 'Flaco' Luis Alberto Spinetta, en el año 1973 cuando integraba el grupo conocido como "Pescado Rabioso".

En la grabación, Fernández menciona: "En esta canción, el 'Flaco' Spinetta nos habla de cuidar el niño. Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros y querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa, para que un virus no nos ataque y no nos lastime, y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros".

Además, el presidente de la Nación no perdió la oportunidad de agradecerle a estos niños y adolescentes, el esfuerzo que están haciendo quedándose en sus casas: "A vos, que por tu edad podrías ser mi hijo o mi hija, quiero decirte que te entiendo: es difícil no poder salir a disfrutar con amigos. Por eso valoro mucho lo que hacés para cuidarnos. De esta vamos a salir entre todos, todas y todes. Sé que cuento con vos. Vos contá conmigo".

Este es el mensaje completo: