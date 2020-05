Tenía menos de $40, le depositaron una gran suma por error y la devolvió

En un momento en el que prácticamente a todo el mundo le cuesta generar algún tipo de ingreso, un joven mendocino demostró que sin importar la situación, los valores siempre están por encima de todo. Este chico mendocino tuvo un gran gesto, que terminó conociéndose en todo el país.

Este joven de 25 años de edad, se llama Rodrigo Álvarez, es un trabajador rural y vive junto a su madre y sus tres hermanos. Lo que sucedió fue que un día, Álvarez recibió un inesperado mensaje en su cuenta de Facebook, en donde le avisaban que le habían depositado una gran suma de dinero por error.

En ese momento Rodrigo chequeó el dinero que poseía en su cuenta bancaria y notó que sólo poseía 38 pesos. Debido a esto, pensó que la persona que le había enviado ese mensaje le estaba jugando una broma, por lo que decidió bloquearlo. Sin embargo, este suceso quedó dando vueltas en la cabeza de Álvarez.

Al no poder quitarse este pensamiento de la cabeza, el protagonista de esta historia volvió a chequear el dinero que poseía en su cuenta y en ese momento se percató de que aquel mensaje era totalmente real. Al joven le habían depositado el equivalente a dos de sus sueldos.

Minutos después de confirmar este hecho, Rodrigo comenzó a buscar al hombre que lo había contactado en un principio, para poder regresarle este monto. En comunicación con el medio TN, el joven explicó como terminó esta historia: “El hombre que me contactó me dijo que se había equivocado y que por error me había transferido el sueldo de uno de sus empleados. Yo le dije que se quedara tranquilo que se lo iba a devolver. Que me diera tiempo de ir hasta a un cajero. Y eso fue lo que hice. Me agradeció mucho el gesto y me recompensó con algunos pesos”.

Posteriormente se supo que quien cometió este error fue un empresario inmobiliario de Córdoba, que intentaba depositarle el sueldo a sus empleados. Además, para suerte de Rodrigo, el intendente de la localidad en la que vive se enteró de este gran gesto y le aseguró que le conseguirá una beca para que pueda completar sus estudios.