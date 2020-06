Intentó quitarse la vida porque se le perdió el caniche

Un trágica y triste historia se vivió en la provincia de Córdoba, más precisamente en el departamento de Calamuchita. Lo que sucedió fue que una mujer oriunda de este territorio trató de quitarse la vida, luego de que se escapara su perra llamada "Jazmín", de raza caniche.

La mujer le concedió una entrevista al medio televisivo Crónica, en donde comentó cómo vive actualmente su vida luego de la dolorosa pérdida que sufrió. La protagonista de esta triste historia manifestó que hasta el momento no han podido encontrar ningún rastro de "Jazmín".

Si bien muchas personas se comunicaron con ella para enviarle fotos y videos de distintos perros de esta raza, esta joven cuenta que si bien son animales parecidos al suyo, ninguno de estos es "Jazmín". En relación a esta pérdida, la dueña comentó que sin su caniche se quiso matar.

"Sin mi perro mi vida no tiene sentido. No la puedo dejar de extrañar, yo no puedo dejar de pensar en ella. Estoy incompleta" expresó esta acongojada mujer. Finalmente, la damnificada contó que padece de diabetes y que debido a esta situación a sufrido graves picos de esta enfermedad debido a varias crisis nerviosas.