Joven de 18 años cobró el IFE y se lo regaló a hombre que lo necesitaba

Un gran gesto de solidaridad tuvo lugar en la provincia de Salta. Lo que sucedió fue que un joven de 18 años de edad, pudo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), beneficio que fue decretado por el Gobierno Nacional y que es entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y terminó regalándoselo a un conocido que lo necesitaba más que él.

Se trata de Joaquín Manzano, un joven salteño oriundo de la ciudad de Orán, que tuvo un gesto admirable, el cual se volvió viral en las redes sociales gracias a que su padre, Manolo, lo dio a conocer en su cuenta de Facebook. En este posteo, el hombre se mostró tremendamente orgulloso de su hijo.

Joaquín estuvo presente en una charla en donde su padre le contaba la difícil situación que estaba viviendo un amigo suyo que tiene 60 años de edad, que no pudo acceder a este beneficio. Este hombre "es laburante de años, independiente y por cuestiones de esta pandemia, estaba momentáneamente sin poder trabajar y para colmo no le había salido la ayuda social" contó Manolo.

Esta situación quedó resonando en la cabeza del chico de 18 años, por lo que decidió ir a cobrar el IFE que le corresponde y entregarle a su padre 8.000 pesos para que posteriormente se los de a su amigo, para que "disponga para sus gastos". Sin embargo, su padre se negó y le pidió que el propio Joaquín fuera a entregárselos. “Le dije: ‘Andá en el auto a entregárselo vos mismo’. Cómo no lo voy a publicar, si cada vez que me acuerdo, me dan ganas de llorar", manifestó el padre orgulloso.