Tenso cruce entre Alberto Fernández y Cristina Pérez en vivo

Durante la noche del pasado miércoles 17 de junio, el presidente de la República Argentina le concedió una entrevista al medio televisivo Telefe, durante la edición nocturna de su noticiero, el cual es conducido por los periodistas Rodolfo Barili y Cristina Pérez, acompañados de otros comunicadores.

Durante esta comunicación mediante una videollamada, se tocó el tema de la expropiación de Vincentín. En relación a este tema, Pérez se dirigió al presidente y le expresó la siguiente pregunta, luego de expresar que esta decisión le erizó la piel a todo el sector empresario: "¿Hay una chance de que haya un estadio intermedio para no llegar a esa situación? Que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecidas por la Constitución".

Ante este cuestionamiento, el mandatario respondió: "La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos". Esto incomodó a Pérez, quien contestó lo siguiente: "La periodista soy yo, usted es el presidente, disculpe, tengo el derecho de expresarla como me parezca".

A lo que Alberto Fernández respondió diciendo que ella calificó esta decisión como "polémica y cuestionable", cosa que para él no es lo que piensa el común de la gente, sino lo que piensa ella en particular. "Usted digalo como quiera, pero yo quiero marcarselo al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como 'polémica y cuestionable', bueno... Diga 'yo creo que es así' y entonces yo a eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted piensa", dijo.

Sin embargo, este intercambio de ideas no terminó ahí y la comunicadora le explicó al presidente de la Nación por qué utilizó dichos adjetivos: "Le puedo decir por qué le dije polémica y cuestionable, se lo puedo decir si usted quiere. Porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto".

Frente a esta justificación, Fernandez manifestó que Cristina Pérez estaba equivocada y no dudó en recomendarle que lea la Constitución Nacional. "Esta equivocada, esta equivocada, yo lo que le recomiendo entonces que además lea la Constitución. Por razones de utilidad pública puede expropiar bienes el Poder Ejecutivo". Instantes después, la comunicadora dijo que ella se refería a la intervención, no a la expropiación, y que a eso lo aseguraban los constitucionalistas no ella.

Finalmente, el Jefe de Estado cerró esta tensa situación dándole otro consejo a la periodista de Telefe: "Yo le recomiendo que, además de la Constitución, lea la Ley de Expropiaciones, porque la Ley de Expropiaciones faculta que a la hora de expropiar uno puede intervenir, entonces me ahorraría muchas cosas si por lo menos leyera la Constitución y la Ley de Expropiaciones".

Este es el video en cuestión: