Conocé el nuevo récord de infectados por Covid-19 en Argentina

Este sábado, Argentina, volvió a registrar un nuevo récord de nuevos casos positivos de Covid-19. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas hubo 983 infectados y 16 fallecidos. El total de los infectados con este nuevo registro, llegó a 22.020 casos, mientras que los muertos, ascendieron a 648.

Según el registro oficial, los lugares más afectados por la pandemia son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya se han confirmado 10.649 casos. En la provincia de Buenos Aires, son 8325 los infectados, mientras que en Chaco ya son 1027. En Córdoba, la cifra de enfermos por Covid-19, llegó a 464.

Del total de esos casos, 983 (4,5%) son importados, 9.219 (41,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 8.141 (37,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Por la mañana de este sábado, las autoridades informaron 10 nuevas muertes: siete mujeres, de 98, 85, 77, 89 y 81 años, residentes en la Ciudad; una de 90 años, residente en la provincia de Córdoba; y una de 50 años, de la provincia de Buenos Aires; y tres son varones, dos de ellos de 64 y 56 años, de Capital Federal; y uno de 67 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Por la tarde se registraron otros 6 fallecidos: cuatro hombres de 47, 73, 88 y 60 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires; y dos mujeres de 77 y 90 años, también de Capital Federal.

El Ministerio de Salud, informó que según las estadísticas generales, el 57,8% de los muertos son hombres y el 42,2% son mujeres, con una edad promedio de 76 años.

“La ciudad tiene un índice de positividad del 35,5%, la provincia del 21,5% y el resto del país el 7,4%, lo que significa que el 85% del país sigue con una situación estable y a partir del lunes pasará del aislamiento al distanciamiento social”, precisó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud en la conferencia de la mañana de este sábado.

Catamarca y Formosa son las únicas provincias argentinas que aún no contabilizaron contagios. En los últimos 14 días, las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja no registraron nuevos casos. En total, son 22 las provincias del país donde no se registra circulación viral comunitaria y pasaron a la fase de “distanciamiento social”, según dispuso el Gobierno Nacional.

Sin embargo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Gran Resistencia (Chaco), Córdoba Capital, Trelew (Chubut), Bariloche y Cipoletti (Río Negro), continúan con circulación viral. Ante esta situación, permanecerán en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.