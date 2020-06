Brutal ataque contra una periodista frente a su hija

Una periodista de Canal 26 sufrió una tarde de terror este sábado por la tarde, cuando una mujer se presentó en su domicilio con un cuchillo aduciendo que iba a matarla. Gracias a una distracción, la periodista pudo escapar.

Se trata de Melisa Zurita, quien vive en un barrio de Ituzaingó. La mujer relató que vivió el peor momento de su vida este sábado. Se encontraba recostada en la cama con su bebé cuando de un momento a otro apareció una mujer en la puerta de su habitación con un cuchillo en la mano. 'Yo trataba de tranquilizarla, decirle que teníamos que hablar, que nos debíamos una charla. Sabía que venía a todo, la vi con guantes negros de látex y un cuchillo en la mano, me dijo: 'Te voy a matar a vos y a tu hija, ya no hay nada que hablar'

Según señala la periodista, cuando la agresora se dio vuelta para cerrar la puerta, ella cargó a su hija y salió por la ventana. Salí corriendo, empecé a gritar auxilio pero los vecinos no me escuchaban. Había dos tipos más que me decían: 'Te vamos a agarrar hija de p...', relató.

La mujer había roto el alumbrado del barrio con una botella y la conductora advirtió que estaba con el buzo manchada de sangre. Además, detalló que al volver acompañada por efectivos policiales, le faltaba su celular y la camioneta.

Zurita señaló que se trata de la ex mujer de su pareja, con quien tuvo ya problemas y sobre la cual había realizado anteriormente una denuncia por agresiones. Sin embargo estimó que estas no trascendieron porque la agresora es hija de un importante funcionario policial.

El abogado de la conductora, Diego Storto, confirmó que la mujer fue detenida y que la Policía Científica encontró dos armas blancas.