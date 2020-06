Intentaron apuñalar a reconocida conductora de TV

Una conductora televisiva sufrió un violento ataque el pasado sábado 6 de junio dentro de su propia vivienda, mientras se encontraba con su pequeña hija de 3 años de edad. El hecho se produjo dentro del barrio privado Casco Leloir, dentro de del barrio Ituzaingó.

Lo que sucedió fue que la ex mujer del actual novio de la periodista de Canal 26, Melina Zurita, irrumpió en la casa de esta comunicadora, violando el cerco perimetral. Cuando Zurita se percató de esta situación, trató de tranquilizar a la violenta mujer que portaba un cuchillo entre sus manos.

"Me dijo: 'Te voy a matar a vos y a tu hija, ya no hay nada que hablar", manifestó la conductora. "Yo estaba con mi bebé, la tuve que alzar a upa y, cuando ella se dio vuelta, abrí una ventana y me escapé. Salí corriendo, empecé a gritar auxilio pero los vecinos no me escuchaban", agregó.

Finalmente, Melina contó que esta agresora no acudió sola al lugar, sino que mientras se encontraba huyendo con su hija en brazos, se percató de la presencia de dos sujetos más que comenzaron a amenazarla, para terminar huyendo por el alambrado de este barrio. Posteriormente el abogado de la afectada, Diego Storto, manifestó que la violenta mujer fue aprehendida y que las autoridades encontraron dos armas blancas.