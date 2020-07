Las nuevas aulas y recreos que se vienen para la vuelta a clases

Este martes, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo una reunión con los gobernadores de nueve provincias en las que volverán las clases presenciales. San Juan, será una de las jurisdicciones en las que algunos estudiantes regresarán de manera presencial a las aulas.

Luego de la reunión, el funcionario nacional, dio algunos detalles sobre las estrategias y los protocolos para la “nueva normalidad” que tendrán los establecimientos, en una entrevista con C5N.

Trotta, se refirió al esquema que tendrán las aulas, en las localidades elegidas. Según confirmó el ministro, habrá dos modelos que permitirán el ingreso de entre 8 y 10 alumnos por curso. En el modelo de 8 alumnos y el docente, se podrá preservar una distancia de 5.6 metros cuadrados, según los cálculos de los especialistas. Por otro lado, en el modelo de 10 alumnos y el docente, la distancia sería de 4,47 metros cuadrados entre cada estudiante.

En este sentido, Trotta, señaló que el objetivo es que no se produzcan amontonamientos entre los estudiantes, para respetar las medidas de distanciamiento dispuestas por las autoridades. “La clave es el escalonamiento para el ingreso y que no se produzcan amontonamientos, ya que muchas veces pensamos en ciudades medianas y grandes, pero estos primeros pasos los vamos a dar en comunidades pequeñas donde no se produce este amontonamiento de personas porque son escuelas pequeñas” aclaró.

Junto a los gobernadores de Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, comenzamos a trabajar en el regreso presencial en aquellas zonas, localidades, pueblos y microrregiones en la fase 5 de distanciamiento social. pic.twitter.com/oIwGwZvvL2 — Nicolás Trotta (@trottanico) July 14, 2020

También se prevén importantes cambios en los recreos. Al respecto, el titular de la cartera educativa, dijo que “van a ser espacios donde vamos a ver a los chicos por grado, no van a poder ser espacios compartidos entre toda la escuela. Va a mantenerse el distanciamiento social entre cada grado evitando el contacto entre chicos del primer grado y el segundo”.

Hasta el momento, las provincias seleccionadas para volver a las aulas son San Juan, Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán. Todas, se encuentran en la fase 5 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, según el Gobierno.

Cabe destacar que este protocolo no permitirá la asistencia de todos los chicos al mismo tiempo, por lo que la idea sería iniciar con los estudiantes que estén transitando los últimos años de cursada. “La propuesta pedagógica que llevamos a cabo con las provincias llega a que prioricemos a los que están terminando nivel, quinto y sexto año del secundario, sexto y séptimo grado del primario, según la provincia” explicó Nicolás Trotta.

Hoy hablé con @julianguarino en @C5N sobre la inversión de 2.300 millones de pesos que destinaremos a las escuelas de las provincias para su readecuación. Todas las instituciones educativas deberán cumplir con la infraestructura necesaria para respetar los protocolos establecidos pic.twitter.com/MXeX0TxDGy — Nicolás Trotta (@trottanico) July 14, 2020

Por otro lado, el ministro destacó la inversión que realizará Nación para el regreso de la actividad. “Se trata de 2.300 millones de pesos, por un lado para refacciones de las escuelas, articulando con las provincias, y por el otro destinamos recursos para la adquisición de insumos que permitan la limpieza y desinfección por parte de las escuelas que este ubicadas en las regiones de mayor vulnerabilidad” aclaró Trotta.

Los fondos que aporta Nación son complementarios a los recursos propios de las provincias, los cuales tienen por objetivo adecuar a las escuelas para que se puedan cumplir los protocolos sanitarios y de distanciamiento social.