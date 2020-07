Se compró una moto para ir a trabajar y lo balearon para robársela

El sábado pasado, como todas las mañanas, Gabino García (29) había madrugado para ir a trabajar a una carnicería de la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Salió de la casa en la que vive junto a sus padres alrededor de las 7 e iba con su nueva moto, cuando en el cruce de las calles Marcos Avellaneda y Los Patos, a unas 15 cuadras de su hogar, fue interceptado por dos motochorros que lo balearon para robarle el vehículo. García se encuentra hoy peleando por su vida.

Está internado en el sector de terapia intensiva del Hospital Evita de Lanús y su estado de salud actual es delicado. Lucía, una amiga del joven, contó que “el parte médico de ayer indicó que tiene comprometido el vaso, el colon y los dos riñones y sabemos que lunes iban a operaron pero no pudieron”. El violento ataque motochorro ocurrió aproximadamente a las 7.15. García fue abordado por dos ladrones armados que se llevaron su moto.

Sin embargo, dejaron otras pertenencias, como la billetera o celular. Todavía no se sabe mucho sobre la secuencia del robo. En la zona hay una cámara de seguridad cuyas imágenes no registraron lo sucedido. Lo cierto es que en el interín los delincuentes le dispararon al joven. “Creemos que no se resistió realmente al robo pero que igualmente lo balearon para robarle. Ahora esta peleando por su vida”, expresó Lucía a la agencia Télam. La bala impactó en la zona de un glúteo.

El proyectil le atravesó el cuerpo y salió por el pecho. La investigación del caso está en manos del fiscal Gastón Fernández, a cargo de la Fiscalía Descentralizada 3 de Lanús. Hasta el momento no hay detenidos, pero en las próximas horas podría haber novedades: el jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad de ese distrito, Diego Kravetz, aseguró que la investigación se encuentra avanzada y que ya se tienen identificados a los presuntos autores del ataque.