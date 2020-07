Aseguran que estuvo en San Juan el nuevo caso de Covid-19 en San Luis

Este sábado, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, informó la decisión del gobierno provincial de volver a la fase 1 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ante un nuevo caso de Covid-19. La provincia puntana llevaba 90 días sin contagios, antes de dar marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena.

En conferencia de prensa, el mandatario provincial puntano, dijo que el hombre contagiado estuvo en la provincia de San Juan. “Sabemos que ha tenido contacto con gente en Traslasierra, dice haber estado en San Juan. No tenemos los registros que el haya salido de la provincia. Por lo menos no tenemos los datos, al parecer lo habría hecho en una forma irregular”, dijo Rodriguez Saá.

Luego, agregó que el Comité de Crisis de San Juan, le informó al gobernador puntano que el hombre estuvo 4 horas en la provincia.

Tras los dichos de Rodríguez Saá, Diario de Cuyo, informó que fuentes del Gobierno de San Juan, confirmaron el ingresó del camionero puntano el 26 de junio por el Control de El Encón de manera legal, pese a que en San Luis, investigan si el hombre salió de forma irregular de esa provincia.

De acuerdo a los detalles publicados por el medio sanjuanino, el transportista puntano se realizó el test rápido y dio negativo, por lo que siguió hasta su lugar de destino, descargaron la carga que traía a la provincia sin bajarse del vehículo, y regresó a la provincia vecina. El ingreso, fue registrado a las 16:25 y la salida a las 22:18.

Por su parte, las autoridades de la provincia vecina, informaron que el hombre infectado, “no tenía autorización para salir de la provincia. Hizo una solicitud para viajar a San Juan el 23 de junio pero fue rechazada. Eso está determinado con certeza”, dijo el gobernador de San Luis.

La justicia puntana, investiga el caso para conocer los movimientos que realizó el hombre. Según los primeros datos, creen que salió de manera ilegal de San Luis.

El nuevo caso de Covid en San Luis, obligó a blindar nuevamente la provincia, debido a que se trata de un comerciante de queso que circuló por una gran cantidad de localidades de esa provincia. Esto, puso en alerta a las autoridades, quienes inmediatamente tomaron severas medidas de prevención y decidieron volver a la fase 1.

“La dificultad que tenemos es que la información no es confiable y no se precisan exactamente los datos. Sabemos que ha tenido contacto con gente Traslasierra, dice haber estado en San Juan. No tenemos los registros que el haya salido de la provincia. Por lo menos no tenemos los datos. Lo habría hecho en una forma irregular.

“Él no nos termina expresando cómo ha sido su caso. Nosotros necesitamos esa formación para ayudarlo y para que la enfermedad no se difunda. Sabemos que ha estado vendiendo queso, en varias localidades de San Luis. Necesitamos mucha precisión e información. Acudimos rápidamente para ver con quién ha tenido contacto estrecho para poder trabajar en el caso”, dijo Rodríguez Saá este sábado, al anunciar las nuevas medidas.