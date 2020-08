Carlos Menem se realizó un PCR tras los contagios de Zulema y Zulemita

Este martes, el ex presidente, Carlos Menem se hizo un hisopado tras conocerse que su ex esposa Zulema y su hija Zulemita se contagiaron de coronavirus. El Senador Nacional, es paciente de riesgo y, por eso no dudo en realizarse el test.

En cuanto a las contagiadas, confirmaron que se encuentran bien de salud, mientras que el exmandatario espera los resultados de un hisopado al que fue sometido para determinar si se contagió.

Zulema Menem confirmó que tanto ella como su madre son "asintomáticas" y reveló que a su padre le efectuaron hoy un hisopado para determinar si está contagiado.

"Esperamos los resultados. Lo primero que hice cuando me enteré, fue mandarle un mensaje a todos mis vecinos para que estén al tanto. Está bueno que sepamos los que estamos contagiados para que los demás tomen precauciones. Lo importantes que estemos cuidándonos", señaló la hija del expresidente.

Allegados a la familia relataron que fue "una gran sorpresa" para ambas el resultado del hisopado, ya que se lo realizaron por prevención debido a la cercanía que Zulemita mantiene con su padre, habida cuenta de que estuvo con él en el Sanatorio Los Arcos cuando estuvo internado, semanas atrás.