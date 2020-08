Concentraciones por el #17A en todo el país

Este lunes después de las 17 hs. se realizó la protesta masiva en simultáneo en todo el país en contra de medidas adoptadas a por el Gobierno Nacional según las consignas que se pudieron ver en las redes sociales y carteles que portaban los participantes de las concentraciones. El actor Luis Brandoni fue uno de los principales convocantes de la movilización que también tuvo su eco en la provincia de San Juan.

En la tarde del lunes se concentraron manifestantes en torno al Obelisco y la Quinta Presidencial de Olivos. A pesar de que ya se contabilizan más de 5 mil muertos por la pandemia, principalmente en el AMBA, el actor aseguró que convocaba a la marcha “en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia republicana”.

Las consignas que más se repiten en la masiva protesta contra el gobierno nacional #17A https://t.co/plFU2zVNX4 pic.twitter.com/5CaQLb8BX0 — infobae (@infobae) August 17, 2020

En su momento el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo no estar de acuerdo con la marcha y el Ministro de Salud del Gobierno Porteño también destacó que no es un momento para generar concentraciones de gente en la vía pública. El primero expresó en una Radio de Capital que “No voy a participar, ni adhiero a la marcha del 17 de agosto. Quienes lo hagan deben garantizar el uso apropiado de tapabocas y la distancia. Hay que respetar el esfuerzo que estamos haciendo todos para no contagiarnos”.

Medios televisivos dieron cuenta de la participación de la ex Ministra Patricia Bullrich apoyando la marcha.

Así llegó Patricia Bullrich a la marcha anticuarentena #17A



Seguí la información [EN VIVO] en @C5N pic.twitter.com/7EW1cPS7uX — C5N (@C5N) August 17, 2020