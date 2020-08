Le dio las gracias al ladrón que robó en su local de ropa

Algo totalmente insólito se produjo recientemente en las redes sociales, más precisamente en Facebook. Lo que sucedió fue un joven compartió una carta con sus seguidores de esta cuenta, en donde relataba que el día anterior un delincuente había entrado a robar a su local de ropa, al cual le agradecía por sólo haberse llevado dinero y no "la vida de mi hermana" que se encontraba atendiendo en ese momento.

Se trata de un joven llamado Gastón Tocho quien es uno de los dueños de un local de indumentaria deportiva llamado "Deportoch", ubicado en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires . Este hombre contó en su cuenta de Facebook que el día anterior una ladrón había ingresado a su comercio para poder robarse la recaudación del mismo.

En relación a esto Tocho expresó dentro de este escrito, que tituló como "Carta abierta a un ladrón", que "no me queda otra que agradecerte x solo robar y no llevarte la vida de mi hermana hoy puedo abrazarla ,visitarla,reír y llorar con ella. Ella puede ver a su familia y sobrinos x más que anoche ella sufrió el típico trauma hoy se despertó y pudo desayunar".

Sumado a esto el damnificado reconoció lo afortunado que es ya que no todos pueden tener este "final feliz". Sin embargo el propietario también reconoció que les pasó varias veces siempre "con final amargo pero con suerte de poder contarla", por lo que le pide al intendente Julio Garro y al ministro de seguridad Sergio Berni que tengan "la altura de ejecutar bien su trabajo".