Reconocido periodista argentino se contagió de coronavirus

Recientemente un reconocido periodista argentino confirmó que arrojó un resultado positivo en su estudios para determinar si padecía coronavirus o no. Se trata de Gustavo López, el comunicador famoso por sus programas radiales y televisivos, quien manifestó que fue a hacerse el test "por las dudas".

"Yo fui por las dudas a hacerme el test, porque no sentí absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui porque un compañero nuestro había dado positivo y entonces la radio, por precaución, me indiqué que fuera a hisoparme" , expresó López durante su propio programa radial.

El comunicador manifestó que luego de que su compañero le hiciera esta recomendación solicitó por teléfono que fueran a su casa a hacerle a la prueba pero tardaban demasiado por lo que se dirigió personalmente a un centro médico para que le realizaran la prueba. Sin embargo debido a que no presentaba síntomas los profesionales de la salud se negaron a testearlo.

Ante esta situación el comunicador decidió mentirles a estos trabajadores y les manifestó que recientemente había tenido fiebre, junto con un fuerte dolor de cabeza. Frente a este escenario el personal sanitario accedió y los testearon. Luego de 48 horas estos profesionales le enviaron el resultado a su casa, el cual fue positivo.

Frente a este escenario el periodista decidió reflexionar y dijo que "no hay que tenerle miedo porque somos jóvenes y tenemos salud, así que pienso que en 10 o 12 días voy a estar en condiciones de donar plasma ... Me da un poco de pena porque ya hace tres días que estoy encerrado en el mismo lugar y así voy a estar 11 días más. Y siento que alteró el orden de mi familia" .