Es cartonero y se encontró un sobre con un millón de pesos

Un hecho totalmente inesperado se produjo recientemente en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Trenque Lauquen. Lo que sucedió fue que un cartonero halló una caja que contenía la impactante suma de un millón de pesos argentinos en su interior. A pesar de que este dinero podría haber sido de mucha ayuda para él, no dudó en devolverlo a su dueño.

Se trata de una joven llamado José Sala quien sobrevive saliendo día a día a la calle en busca de planchas de cartón para posteriormente venderlas y generar un pequeño ingreso. Sin embargo este joven recientemente tuvo un golpe de suerte con el que su vida dio un giro inesperado.

Cuando Sala se encontraba buscando planchas de cartón para recolectar, el joven halló un sobre que en su interior poseía una suma que ronda el millón de pesos argentinos. El sobre indicaba que pertenecía a la agencia Lens, una concesionaria de la marca Peugeot que tiene sede en Trenque Lauquen.

Al percatarse de esto Sala se contactó con los trabajadores de esta concesionaria para devolverles el dinero en cuestión. Afortunadamente el joven lo logró y pudo reunirse con las autoridades de esta firma, quienes como agradecimiento decidieron regalarle una moto a este joven, a quien también le comprarán algo de ropa.

" Trabajo hace unos dos meses juntando cartón, cuando me encontré con todo eso me puse muy nervioso, pero por suerte pude devolverlo. Estoy contento, me van a regalar una moto y ropa, eso para mí es de enorme ayuda", contó el propio cartonero a algunos medios de comunicación.