Para Ginés González, la pandemia se "nacionalizó"

Este martes el ministro de Salud de la nación, Ginés González García se refirió a la situación epidemiológica del coronavirus en Argentina. Se mostró preocupado por el aumento de casos en las provincias. Fue en declaraciones a la prensa en el marco de la entrega de insumos a la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido señaló que ‘es cierto que estamos menos peor en el AMBA que la semana anterior. Pero también es cierto que se nacionalizó la pandemia. Hay muchos lugares del país que están en una situación muy delicada y que hay que atender. Son focos que surgen y que adquieren magnitud y son complicados’.

Al respecto, González, dijo que ‘hoy miramos toda la nación con mucho detenimiento. El caso de Jujuy es muy claro, algunas que vienen subiendo muy fuerte como Mendoza y Río Negro que no lograron salir todavía. Han aumentado los casos en Córdoba también. La situacion no pasó y bajar los brazos o cambiar las conductas no es bueno’.

González agregó que en cuanto a los recursos de las provincias para el manejo de la pandemia ‘les hemos dado lo que nos han pedido. Se hace un esfuerzo muy intenso de insumos y de todo pero el problema es que si hay una magnitud muy fuerte el sector crítico no es el equipamiento sino el recurso humano. Hay que cuidar el recurso humano’.

Noticias Relacionadas Dos escuelas, un CIC y un club en una burbuja sanitaria por coronavirus

Por otro lado, el ministro de Salud aseguró que hay ‘una leve disminución de la ocupación de camas críticas’ en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense'.

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró este martes que el sistema de salud del AMBA ‘hoy tiene menos presión sobre los servicios de salud’ y que ‘está mejor’ que hace dos semanas, cuando el número de infectados y la utilización de las camas de terapia intensiva comenzó a subir abruptamente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

‘La pandemia no terminó, sigue dando un alto nivel de casos diarios en el AMBA y una leve disminución de la ocupación de camas críticas’, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.

En cuanto al avance de la pandemia en el país, el funcionario sostuvo que ‘nadie puede decir cuándo terminará la pandemia’. Y que ‘no hay ningún país exitoso en la lucha contra el coronavirus’ haciendo hincapié en que es muy difícil hablar de éxito cuando todos los días muere de gente. Sin embargo, señaló que en Argentina ‘tenemos mucho menos impacto, las consecuencias son menores y podemos atender a aquellos que se enferman’.

Además, Ginés González García habló sobre la vacuna contra el Covid-19. ‘Nosotros brindamos el país junto con México, para los ensayos y darle la vacuna a Latinoamérica’, aseguró y confirmó que ‘los grupos de riesgo serán prioritarios’.