El estremecedor mensaje que envió la mujer antes de asesinar a sus hijos

Horas después de que se conociera que una joven de 23 años había asesinado a sus dos hijos menores de edad, salieron a la luz los últimos mensajes que le envió a una amiga antes de cometer este acto. Estos textos fueron enviados a las 23:13 del pasado miércoles y se presume que el crimen se produjo en horas de la madrugada del jueves.

Celeste Daiana Villalba, la joven de 23 años de edad que asesinó a sus hijitos de dos y seis años de edad provocándoles heridas cortantes tanto en el cuello como en sus extremidades, tuvo una conversación con una de sus amigas horas antes de cometer el crimen. En estos mensajes la criminal hacía referencia a una tensa relación con el padre de las víctimas.

"Y si cuando no tenés hijos es distinto, yo la pasé muy mal porque fue un manipulador conmigo, desde que lo conocí me mintió en muchas cosas y yo como estaba enamorada no me daba cuenta a quien tenía al lado. Lo veía, le creía todo lo que decía de mí", escribió Villalba a su amiga.

Cabe destacar que estos mensajes fueron enviados exactamente a las 23:13 y, según lo que pudieron averiguar las autoridades, el doble asesinato habría sido cometido por esta mujer entre las dos y las cinco de la mañana del pasado jueves 10 de septiembre, en una vivienda del barrio Kennedy de la localidad bonaerense de Berazategui.