"Soy una vergüenza de persona": la mujer que asesinó a sus hijos dejó una escalofriante carta

Recientemente salió a la luz la carta que escribió Celeste Daiana Villalba, la mujer que asesinó a sus dos hijos de dos y seis años de edad. En este escrito la joven le contaba a sus padres la razón por la que cometió este doble asesinato, en la madrugada del pasado jueves 10 de septiembre.

Se trata de una carta escrita a mano por la madre que asesinó a sus dos hijitos, quien posteriormente fue identificada como Celestes Daiana Villalba de 23 años de edad. En ella la criminal manifestó que los mató porque estuvo sufriendo muchas humillaciones y porque es "una vergüenza de persona".

"Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter (su ex y padre de los niños). Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy", escribió posteriormente Villaba.

Para finalizar este escrito la asesina le pidió perdón a sus padres, diciéndoles que los amaba profundamente y que ella quería que vivieran todos juntos y en paz, "pero en esta vida en la Tierra". Cabe destacar que Villalba se encuentra detenida e imputada por el delito de "doble homicidio calificado por el vínculo" y será indagada este viernes por la fiscal Gabriela Mateos.

¿Cómo avanzó la investigación?

En un principio, la principal hipótesis que manejaban las autoridades era que Celeste Daiana Villalba había asesinado a sus dos hijos asfixiándolos con una almohada. Sin embargo, instantes después de que esto saliera a la luz, un grupo de forenses llegó al lugar y descubrió otros detalles.

Los pequeños de dos y seis años de edad presentaban heridas cortantes tanto en el cuello como en sus extremidades. Sumado a esto, se pudo determinar que Villalba cometió el doble asesinato entre las 2:00 y las 5:00 del pasado jueves 10 de septiembre. Finalmente, los efectivos policiales que aprehendieron a la mujer, manifestaron que ella tenía intenciones de quitarse la vida pero que la detuvieron antes de que pudiera hacerlo.