Insólito: por un error del hospital cremaron el cuerpo de un desconocido

Un hecho totalmente insólito que se produjo durante el pasado 27 de julio en la provincia de Mendoza, salió a la luz durante las últimas horas. Lo que sucedió fue que las autoridades de un hospital cometieron una grave confusión y le entregaron el cadáver de un abuelo a la familia de otro anciano que todavía seguía con vida. Lo peor de todo es que estas personas cremaron el cuerpo de una persona que no conocían.

Este inusual hecho se produjo en el Hospital Privado de la vecina provincia de Mendoza. Trabajadores de este establecimiento médico entregó por error el cuerpo de un anciano a la familia de otro abuela que todavía permanecía con vida en el interior de este nosocomio.

Toda esta situación inició cuando desde el Hospital le informaron a una familia que su abuelo había evolucionado de manera favorable, por lo que había sido trasladado a una sala común. Sin embargo cuando estas personas fueron a visitar a su ser querido se dieron cuenta que era otra persona y que en realidad su familiar había fallecido.

Todo empeoró cuando se enteraron que a la familia de este adulto mayor, identificado como Ítalo Molina, le habían entregado el cadáver de su abuelo y habían decidido cremarlo. Estas personas redujeron a cenizas el cuerpo, las cuales fueron colocadas en el cementerio Los Andes Memorial.

Lamentablemente la familia Molina terminó sufriendo la misma suerte, ya que Ítalo falleció algunos días después, por lo que tuvieron que velarlo por segunda vez. "En su momento la familia Molina no presentó ninguna denuncia porque estaban haciendo el duelo. Luego, se comunicaron para estudiar el caso y hacer el reclamo judicial pertinente y ahora estamos elaborando una demanda por daños y perjuicios" declaró su abogado.

Por el lado de la otra familia el nieto de la víctima, llamado Fabián, expresó que el personal del Hospital Privado "no paró de mentir. No sabemos ni de qué falleció, si realmente murió de lo que dicen o fue por una negligencia". Además este indignado joven contó que el director del Hospital nunca les dio una explicación "él dice que falleció un lunes y la médica un martes. Quieren tapar con tierra algo que no se puede", reveló.

La única autoridad que se pronunció acerca de esta terrible confusión fue la subdirectora del Hospital Privado, Fanny Sarobe. Esta mujer declaró al medio Cadena 3 que "hubo un error en la ubicación con la carpeta de otro paciente. Eso produce el error de identificación".