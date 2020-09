Un infierno: tuvo que vivir más de 10 días con un cadáver

Un calvario fue lo que vivió una madre de Buenos Aires, más precisamente del partido de Lomas de Zamora. Lo que sucedió fue que una mujer y sus hijos tuvieron que vivir junto a un cadáver por más de 10 días. Esto se debe a que su inquilino falleció y ninguna autoridad quería llevarse el cuerpo.

Esta mujer llamada Xina Florian contó su experiencia mediante Facebook. Florian manifestó que hace un tiempo que comenzó a alquilar la habitación de uno de sus hijos para poder generar otro ingreso para su familia. Debido a esto un hombre mayor comenzó a vivir en este lugar.

Hace algunas semanas esta mujer comenzó a notar que salía un olor nauseabundo de la habitación donde vivía este hombre, por lo que fue a revisar y se percató que su inquilino había fallecido. "Está todo reventado y el piso todo mojado de líquido. Yo duermo al lado del fallecido con mis cinco hijos y nadie hace nada. El olor llega hasta la calle", relató Florian en sus redes sociales.

"Yo me di cuenta hace tres días, pero la Policía estuvo aquí, llamó a la ambulancia y ellos detallaron que está muerto desde hace más de diez días. Por favor, no aguanto más el olor y no tenemos luz en el barrio. Nadie me ayuda, sólo piden plata", agregó la mujer en su posteo días atrás.

Noticias Relacionadas Voraz incendio casi deja en la calle a una familia entera

Florian reveló que tanto los policías, como los trabajadores de la salud que llegaron en una ambulancia hasta su domicilio, dentro del barrio 6 de agosto, le dijeron que no podían hacer nada ya que su inquilino falleció por causas naturales. Los efectivos le dijeron que tenía que acudir a la Municipalidad de Lomas de Zamora, donde le dijeron que tampoco se podían hacer cargo y que fuera a tribunales.

"En ese lugar me mandaron a otro lado donde supuestamente me podían ayudar. Pero ellos también me dijeron que no y me enviaron al cementerio, donde tampoco me brindaron una solución", relató la afectada. Finalmente, a las 21:00 del pasado jueves 3 de septiembre, la Policía acudió nuevamente al lugar y en esta ocasión si retiró el cadáver en cuestión.