Violento enfrentamiento con la Policía por una toma de terrenos

View this post on Instagram

AHORA: TOMA DE TERRENOS E INCIDENTES. El hecho ocurre en el Barrio Lihuu00e9, Guaymallen, Provincia de Mendoza. Unidades de Infanteru00eda y la Unidad Motorizada de Acciu00f3n Ru00e1pida de la Policu00eda de Mendoza intervino.