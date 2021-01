Ante la falta de cuidados por el Covid 19, un médico renunció

Un médico de Entre Ríos agotado de la creciente falta de cuidados en la población, tomó la decisión de renunciar a la guardia. Por ello es que grabó un video en el que relató sobre lo que lo llevó a hacerlo.

Marcelo Lemus, es quien se hizo viral en las redes sociales por su relato. Él era médico en el hospital San José y en su video anunció que había renunciado mientras estaba de guardia por la falta de conciencia social en la población. En el mismo advirtió “Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que, si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

Del mismo modo expresó que las restricciones no son el problema, sino que todo radica en la actitud de las personas. “La gente se sigue juntando, no tiene conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos, y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y serio”, sentenció.

En su argumentación detalló sobre la realidad que viven los profesionales de la salud, ya que muchos de ellos han muerto. Por ello es que cerró indicando que "así no se puede trabajar”.