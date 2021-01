Un abuelo ciego vive con el cadáver de su hijo hace más de 15 días

Una situación espantosa se encuentran viviendo los vecinos de un barrio de la localidad bonaerense de San Justo. Esto se debe a que un anciano de 92 años de edad que es no vidente y no posee olfato, convive con el cadáver de su hijo de 70 años hace unos 15 días. Hasta el momento nadie ha acudido a retirar el cuerpo sin vida.

Un vecino de este complejo habitacional hace tiempo que tomó la responsabilidad de cuidar a este abuelo, que no puede valerse por si mismo. Este adulto mayor de 92 años de edad es ciego y no tiene olfato, además sus familiares no se encuentran atravesando una buena situación económica.

Este generoso hombre llamado Luis contó a los medios de comunicación locales que el fue quien descubrió el cuerpo sin vida del anciano. Debido a que el constantemente lo ayuda, tiene llave de su casa. El hijo de su vecino se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que provocó que en toda la cuadra se sienta un olor nauseabundo.

Ante esta situación Luis llamó a la Policía y al SAME, pero nadie quiso retirar el cuerpo del lugar. Todos los residentes del lugar han presentado quejas a las autoridades, sin conseguir ninguna respuesta. Actualmente el padre de la víctima vive en la casa de su solidario amigo, quien le da de comer y lo baña todos los días.