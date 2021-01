Apareció el "duende" del puente colgante y mete miedo

Nadie conoce qué secretos oculta la noche. Y en el Dique Vulpiani, en Villa Mercedes, San Luis, Héctor Portela y su colega Gustavo Yubero estaban sacando fotos cerca de un puente colgante cuando escucharon "como si alguien pasara corriendo".

"Viví una historia paranormal", contaría después Portela. Pero en ese momento todavía pensó que podía tratarse de una persona común y corriente. Al no ver a nadie, los amigos supusieron que tal vez lo que había cruzado a paso veloz era un perro. ¿Pero dónde estaba? Avanzaron por la pasarela hasta su centro, ya que allí hay un pilar que permite ubicarse y tomar fotos sobre una base estable.

“Esa parte es firme, tenés que saltar para que se mueva, pero cuando acomodamos la cámara se empezó a mover. Mi amigo me miró y me aseguró que él no había sido. ‘Yo ni respiro’, le dije, para que la cámara no se moviera”, contó el fotógrafo a colegas del Diario de la República.

Y cuando se estaban yendo, Portela se atrevió a gatillar hacia el lugar adonde iban los pasos que se habían escuchado anteriormente. Miró la foto y se dio cuenta de que una macabra figura parecía observar a los jóvenes desde el otro extremo del puente colgante.

Sin embargo quieren volver para saber más sobre lo que pasó. Al menos es lo que anticipan en sus redes sociales:

Fuente: Diario de la República