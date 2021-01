Docente asqueroso: "Para aprobar los finales es sin tanga"

El último día del 2020 fue triste para la comunidad de alumnas del Instituto Superior de Formación Docente de Corrientes, ya que un docente coordinador de una de las carreras publicó en su perfil de Facebook un desubicado mensaje, el cual fue catalogado como misógino y sexista.

Específicamente, el mensaje compartido por el docente de Lengua y Literatura, llamado Sebastián Barbará, decía: “Chicas no importa el color de la tanga para Año Nuevo, para aprobar los finales es sin tanga y en la casa de los profesores”. A partir de que se viralizara en pocos minutos le llovieron las criticas y repudio.

Es por lo que las diferentes organizaciones feministas de Derechos Humanos, políticas y sindicales de la provincia comenzaron una campaña para denunciar en forma conjunta el accionar del profesor. Al mismo tiempo, desde la Oficina Municipal de la Mujer y la Diversidad se manifestaron sobre el tema repudiando “fuertemente los dichos sexistas y denigrantes hacia el género femenino”.

Por su lado, a modo de defensa, Barbará explicó que "copió y pegó el chiste" y destacó que "no era de él". Sin embargo estas disculpas publicas no fueron suficiente, por lo que ahora solicitan que este profesional de la docencia deje su puesto o sea despedido ya que consideran que no es apto para estar frente a un grupo de alumnos.