Protestas en los bancos Santander y BBVA

La Asociación Bancaria anunció hoy la realización de protestas en los Bancos Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA). La medida de los bancarios es contra las entidades financieras a las que acusan de buscar el “ajuste, con cierre de sucursales y reducción de personal”.

Las protestas de los bancarios se realizarán en las dos últimas horas de atención al público del jueves 7 y el viernes 8 en sucursales de todo el país.

"No importa que estemos atravesando la tragedia de la pandemia y que ésta rebrota. No importan la mala distribución de las entidades bancarias que nos llevó a una situación crítica en abril de 2020. No importan limitar los servicios bancarios a la sociedad. No importa que la actividad constituya en los hechos, a pesar de la retrógrada reglamentación, un servicio público esencial para el funcionamiento de la economía y la vida de las familias, a estas entidades extranjeras no les importa nada." expresa el comunicado emitido por la Asociación Bancaria . "Ahora están ejecutando un ajuste que se traduce en el cierre de sucursales y en presiones para la reducción de los planteles de trabajadores, mientras exigen una mayor productividad imponiendo incluso la extensión de la jornada laboral”, denunciaron.

Fuente: Télam