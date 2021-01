Atención jubilados: habilitaron prestamos de hasta $200 mil

Cada año salen nuevos beneficios que luego se transforman en deudas. Uno de ellos claramente lo son los prestamos o créditos para las poblaciones más vulnerables como jubilados y pensionados. En esta ocasión desde ANSES expresaron que habilitarían una nueva posibilidad pero algunos de sus beneficiarios estarán exentos.

En este caso Pablo Ruiz, director de ANSES comentó sobre los préstamos habilitados en el país para jubilados y pensionados que pueden acceder a las prestaciones de hasta $200.000. El funcionario aclaró que las personas que son beneficiarias de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo están fuera de esta nueva medida.

Ruíz aludió a que: "Los préstamos aún no están habilitados para las páginas de Asignaciones Universales. Además uno de los requisitos para acceder es que no se puede embargar más del 20% del sueldo". Esto quiere decir que si una persona ya posee un préstamo no podrá obtener otro. Por ello es que cada uno podrá consultar su condición para saber si puede o no acceder.

Para concluir aseveró que los turnos para realizar los trámites en ANSES lo deben solicitar por la web, en tanto la atención será con modalidad presencial.