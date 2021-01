Impactante: una anaconda amarilla sorprendió a un grupo de pescadores

Durante el pasado domingo por la tarde una enorme anaconda de color amarillo sorprendió a un grupo de pescadores mientras se desplazaba en el río Uruguay, frente a la costa de Concordia en Entre Ríos (Argentina) y de Salto (Uruguay). De acuerdo con testigos, el gigante animal se paseó con tranquilidad por las aguas, se aproximó a la costa hasta que finalmente lo perdieron de vista en medio del asombro por la inusual situación.

Pablo Pérez, uno de los pescadores que avistó a la anaconda habló al medio TDN y describió cómo era. “El animal tenía una cabeza grande y en su boca de gran tamaño llevaba algo, otro animal. Estaba comiendo”, aseguró.

Asimismo el hombre relató que cuando la lancha en la que él se transportaba intentó acercarse la serpiente se sumergió al agua y a los metros volvió a verse un poco en la superficie.

“Era grande. Estábamos en duda de qué era eso que se veía, una víbora común evidentemente que no. Aparte gruesa y larga. La verdad asustó. Yo le pedía a mi amigo que no se acercara porque no sabíamos que reacción podía tener”, añadió Pérez.

Por último, los lugareños expresaron que los avistajes de este tipo de serpientes en la zona no son muy frecuentes. “Era una víbora grande, muy grande, por eso pensamos que es una anaconda. Hemos visto víboras en el río pero no de este tamaño”, concluyó el pescador.